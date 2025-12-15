Три сотрудника КСИР погибли в ходе перестрелки на границе в Иране

В Иране произошла перестрелка между силовиками и вооруженными элементами. В результате инцидента погибли четыре человека.

На юго-востоке Ирана в результате перестрелки погибли четыре человека – три силовика и один мирный житель. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Инцидент случился на контрольно-пропускном пункте в округе Фахрадж, расположенном в юго-восточной части Исламской Республики.

В Отделе по связям с общественностью штаба сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Кудсе рассказали, что утром 15 декабря вооруженные элементы вступили в столкновение с силами правопорядка на КПП в уезде Фахрадж в провинции Керман.

Перестрелка случилась на дороге, ведущей из Захедана в Фахрадж.

По факту случившегося начато расследование.