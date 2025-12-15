Вестник Кавказа

Детский сад от Астраханской области достроят в Губадлы весной

Детский сад от Астраханской области достроят в Губадлы весной
© Фото: соцсети Игоря Бабушкина
Строительство детского сада, который станет подарком от Астраханской области, завершится весной в селе Махрузлу Губадлинского района.

Детсад, который возводится сейчас в селе Махрузлу Губадлинского района Азербайджана как подарок от Астраханской области, будет готов весной, заявил губернатор области Игорь Бабушкин по итогам встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, которая состоялась сегодня в Баку.

В ходе визита в Азербайджан Бабушкин ознакомился с ходом строительства. Детский сад будет рассчитано на 80 мест.

"Учреждение будет носить имя русского писателя Петра Ершова, а украсит интерьер роспись по мотивам его сказок"

– Игорь Бабушкин

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.