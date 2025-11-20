Лачин, Агдам и Ходжавенд примут новых переселенцев сегодня

В город Лачин, а также села и поселки Агдама и Ходжавенда сегодня будут возвращены сотни азербайджанских жителей. Бывшие вынужденные переселенцы переезжают на освобожденные и восстановленные территории Азербайджана.

В несколько населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана 17 декабря вернутся бывшие вынужденные переселенцы с семьями.

Жители сегодня вернутся в город Лачин, в село Хыдырлы Агдамского района, а также в два поселка Ходжавендского района – Гадрут и Гырмызы.

Всего в этот день в родные места переедет свыше 230 человек:

Лачин примет 17 семей в составе 69 человек,

Агдамское село Хыдырлы – 16 семей в составе 45 человек,

поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района – 18 семей, 91 человек,

поселок Гадрут Ходжавендского района – 6 семей, 26 человек.

Возвращение жителей организовано в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.