Грипп в Северной Осетии перевел школы на дистанционку

Школы Северной Осетии с сегодняшнего дня частично уходят на дистанционный формат работы. Причина тому – рост заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Министерство образования и науки Северной Осетии приняло решение о переводе школьников на дистанционное обучение из-за эпидемиологической обстановки в республике.

Часть школ в регионе ушла на дистанционку с сегодняшнего дня до конца недели. Мера связана со значительным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в ряде классов.

Также в Северной Осетии временно приостановлена работа кружков и секций.

Кроме того, на время закрываются детские сады, в которых выявлена высокая заболеваемость сезонными вирусами, при этом будут работать дежурные группы.