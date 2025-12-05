Гриппа и ОРВИ стало почти на 20% больше в России

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в России подскочила почти на 20%. Коронавирусом россияне также стали болеть больше, почти на 14%.

За неделю заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом значительно увеличилась в России, свежую статистику предоставил Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что в целом заболеваемость респираторными инфекциями в России на данный момент не превышает привычные сезонные показатели. В то же время специалисты отмечают продолжающийся рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"На 49-й неделе текущего эпидсезона заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%"

– Роспотребнадзор

За семь дней было зафиксировано более 23,4 тыс заражений гриппом, что в 1,7 раз превышает цифры за прошлую неделю.

Быстрее всего ОРВИ идут в рост на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в северо-западной части РФ.

В Роспотребнадзоре добавили, что увеличивается также заболеваемость коронавирусом: за неделю скачок составил 13,7%, было зарегистрировано 11 тыс новых случаев.