Вестник Кавказа

Эрдоган гарантировал Орбану поставки российского газа через Турцию

Эрдоган гарантировал Орбану поставки российского газа через Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в ходе переговоров дал гарантии венгерскому премьеру Виктору Орбану обеспечить продолжение поставок российского газа.

Турция и далее будет обеспечивать маршрут для поставок газа из России, о соответствующем обещании президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, данном в ходе переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились, что турецкая сторона обеспечит маршрут, по которому мы сможем получать в Венгрии газ из России"

– Виктор Орбан

Глава венгерского правительства напомнил, что за текущий год поставки в Венгрию газа по газопроводу "Турецкий поток" составили 7,5 млрд кубометров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.