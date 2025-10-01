Эрдоган гарантировал Орбану поставки российского газа через Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в ходе переговоров дал гарантии венгерскому премьеру Виктору Орбану обеспечить продолжение поставок российского газа.

Турция и далее будет обеспечивать маршрут для поставок газа из России, о соответствующем обещании президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, данном в ходе переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились, что турецкая сторона обеспечит маршрут, по которому мы сможем получать в Венгрии газ из России"

– Виктор Орбан

Глава венгерского правительства напомнил, что за текущий год поставки в Венгрию газа по газопроводу "Турецкий поток" составили 7,5 млрд кубометров.