Свыше 2 тыс фур скопилось в Верхнем Ларсе

Очередь в пункте пропуска Верхний Ларс превысила 2 тыс транзитных грузовых машин. Проезд по Военно-Грузинской дороге несколько часов назад открылся для всех видов транспорта.

Более двух тысяч транзитных большегрузов ждут возможности проехать через границу России и Грузии в пункте пропуска Верхний Ларс, рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 2035 единиц большегрузного транспорта"

– правительство Северной Осетии

В сообщении уточняется, что в электронной очереди числится 2 тыс 157 фур.

По данным на сайте электронной очереди, на 23.10 мск в ней насчитывается 2469 большегрузов.