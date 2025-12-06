Вестник Кавказа

Свыше 2 тыс фур скопилось в Верхнем Ларсе

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередь в пункте пропуска Верхний Ларс превысила 2 тыс транзитных грузовых машин. Проезд по Военно-Грузинской дороге несколько часов назад открылся для всех видов транспорта.

Более двух тысяч транзитных большегрузов ждут возможности проехать через границу России и Грузии в пункте пропуска Верхний Ларс, рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 2035 единиц большегрузного транспорта"

– правительство Северной Осетии

В сообщении уточняется, что в электронной очереди числится 2 тыс 157 фур.

По данным на сайте электронной очереди, на 23.10 мск в ней насчитывается 2469 большегрузов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
360 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.