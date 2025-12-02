Вестник Кавказа

В КЧР продали конный завод за 352 млн рублей

В КЧР продали конный завод за 352 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии завершились торги по продаже конного завода "Карачаевский". Предприятие было выкуплено за 352 млн рублей.

Компания "Курган-инвест" стала победителем аукциона по реализации акций конного завода "Карачаевский" в КЧР. Объект передан в собственность за 352 млн рублей, сообщается на портале "ГИС Торги". 

Согласно информации, для участия в конкурсе были зарегистрированы две компании, однако заявка второго участника была отклонена из-за нехватки необходимых документов. 

Отметим, что конный завод начал свою деятельность в 2004 году. Площадь объекта – 160 га. Предприятие разводит лошадей, ослов, мулов. лошаков. Выручка конезавода за прошлый год составила 5 млн рублей, прибыль – 1,4 млн.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.