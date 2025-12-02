В КЧР продали конный завод за 352 млн рублей

В Карачаево-Черкесии завершились торги по продаже конного завода "Карачаевский". Предприятие было выкуплено за 352 млн рублей.

Компания "Курган-инвест" стала победителем аукциона по реализации акций конного завода "Карачаевский" в КЧР. Объект передан в собственность за 352 млн рублей, сообщается на портале "ГИС Торги".

Согласно информации, для участия в конкурсе были зарегистрированы две компании, однако заявка второго участника была отклонена из-за нехватки необходимых документов.

Отметим, что конный завод начал свою деятельность в 2004 году. Площадь объекта – 160 га. Предприятие разводит лошадей, ослов, мулов. лошаков. Выручка конезавода за прошлый год составила 5 млн рублей, прибыль – 1,4 млн.