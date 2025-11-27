В Грузии новую дорогу к границе с Россией откроют в 2028 году

В Грузии назвали срок открытия дороги Квешети-Коби, которая в несколько раз сократит время в пути к грузино-российской границе. Участок запустят через два года.

Новая подъездная дорога к грузино-российской границе будет открыта в 2028 году, сообщила заместитель министра инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани.

Речь идет о дороге Квешети-Коби, протяженностью 23 км, которая станет альтернативой дороге Коби-Гудаури. Замминистра рассказала, что первый участок дороги – туннель протяженностью 9 км – почти готов, в нем ведутся внутренние работы.

"Вторая часть — подъездная дорога, которая включает в себя туннели и уникальный арочный мост. Работы по второй части планируется завершить в 2028 году"

– Мзия Гиоргобиани

Также она добавила, что есть вероятность, что уже в 2026 году будет открыта дорога в Гудаури.

Ожидается, что по новой дороге добраться до КПП на границе с Россией можно будет за 15 минут вместо 60, а открытие туннеля позволит организовать свободный проезд в любое время года, в том числе зимой.