В Грузии завершили строительство тоннеля на дороге к границе с Россией

В Грузии достроен тоннель на 4,5-километровом участке Степанцминда-Гвелети на дороге к границе с РФ.
Этот участок входит в международный маршрут E117, а также является частью МТК "Север-Юг". Новый тоннель позволит сделать передвижение безопаснее, что положительно скажется на развитии транзитных перевозок и экономике Грузии. На участке Степанцминда-Гвелети движение станет более безопасным в любое время года.
В планах строительство новой 4,5-километровой дороги из двух полос, а также двух тоннелей и двух мостов. В настоящее время готов один из тоннелей, стартовало возведение мостов. Завершение всех работ запланировано на 2027 год, передает Sputnik Грузия.
Отметим, что участок Степанцминда-Гвелети будет включать самый длинный мост в Грузии, его протяженность превысит 2 км.