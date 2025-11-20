В Грузии завершили строительство тоннеля на дороге к границе с Россией

В Грузии в рамках строительства дороги Степанцминда-Гвелети, ведущей к грузино-российской границе, построен один из двух тоннелей. Ведется сооружение самого длинного моста в Грузии.

В Грузии достроен тоннель на 4,5-километровом участке Степанцминда-Гвелети на дороге к границе с РФ.

Этот участок входит в международный маршрут E117, а также является частью МТК "Север-Юг". Новый тоннель позволит сделать передвижение безопаснее, что положительно скажется на развитии транзитных перевозок и экономике Грузии. На участке Степанцминда-Гвелети движение станет более безопасным в любое время года.

В планах строительство новой 4,5-километровой дороги из двух полос, а также двух тоннелей и двух мостов. В настоящее время готов один из тоннелей, стартовало возведение мостов. Завершение всех работ запланировано на 2027 год, передает Sputnik Грузия.

Отметим, что участок Степанцминда-Гвелети будет включать самый длинный мост в Грузии, его протяженность превысит 2 км.