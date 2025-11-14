"Верхний Ларс" готов к зиме – Росгранстрой

Ответственное за состояние российских пограничных пунктов пропуска учреждение Росгранстрой сообщило "Вестнику Кавказа" о готовности МАПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии к зимним условиям работы.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Как рассказали "Вестнику Кавказа" в пресс-службе ФГКУ Росгранстрой, пункт пропуска "Верхний Ларс" в настоящее время полностью готов к работе в зимний период.

В Росгранстрое подчеркнули, что все российские пункты пропуска ежегодно подготавливаются к зимним условиям работы, и "Верхний Ларс" не исключение.

"ФГКУ Росгранстрой ежегодно проводит подготовку инфраструктуры пунктов пропуска к эксплуатации в холодное время года, и в настоящее время пункт пропуска Верхний Ларс готов к эксплуатации в зимний период", - сообщили в Росгранстрое.

Пресс-служба учреждения также уточнила, что "Верхний Ларс" на протяжении двух лет использует новую инфраструктуру, строительство которой в рамках проекта реконструкции пункта пропуска была завершена в декабре 2023 года. В настоящее время на "Верхнем Ларсе" работает 39 полос движения (до реконструкции их было 15), что обеспечивает пропускную способность в 3,9 тыс автомобилей в сутки.

Напомним, ранее МЧС Северной Осетии информировало "Вестник Кавказа" об отсутствии на территории РФ проблем с пересечением российско-грузинской границы через "Верхний Ларс".