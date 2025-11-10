На территории России нет проблем с въездом в Грузию – МЧС Северной Осетии

В МЧС Северной Осетии по запросу "Вестника Кавказа" сообщили об ожиданиях от грядущего зимнего сезона на Военно-Грузинской дороге: в республиканском ведомстве не ждут проблем с проездом в Грузию с российской стороны.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Как рассказали "Вестнику Кавказа" в пресс-службе МЧС Северной Осетии – Алании, в республике не ожидают возникновения этой зимой проблем на российской стороне с въездом в Грузию через МАПП "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге.

Представители северо-осетинских спасателей пояснили, что потенциальные проблемы из-за лавиноопасности и других причин могут возникнуть на Военно-Грузинской дороге только на территории Грузии.

"Перекрытия трассы происходят на территории Грузии и по решению грузинской стороны. На территории России никаких проблем нет – ни погодных, ни каких-либо других", - подчеркнули в МЧС РСОА.

Напомним, что Грузия в настоящее время строит ряд более безопасных участков Военно-Грузинской дороги для обеспечения непрерывного наземного транспортного сообщения с Россией. Основным проектом является трасса Квешети-Коби длиной 23 км, включающая в себя пять мостов и пять тоннелей. По плану она будет сдана в эксплуатацию в начале 2027 года.