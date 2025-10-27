Больше тысячи фур скопились на "Верхнем Ларсе"

На российско-грузинской границе ожидают выезда в сторону Грузии большие грузовые транспортные средства количеством почти в 1,1 тыс.
Ирбек Томаев, заместитель председателя правительства Республики Северной Осетии-Алании, рассказал о нынешней транспортной ситуации на КПП "Верхний Ларс".
1090 единиц большегрузного автотранспорта ждут очереди на пересечение границы на Военно-Грузинской дороге, сообщает зампред республики. Ситуация привела к нахождению на специализированных автостоянках 940 фур.
В течение последней недели, согласно уточняющему комментарию чиновника, совокупный трафик через КПП составил 15 тыс транспортных средств, которые перевезли почти 40 тысяч человек с обеих сторон.
КПП "Верхний Ларс" является единственным сухопутным коридором, связывающим Россию с Грузией и Арменией.