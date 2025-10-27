Вестник Кавказа

Больше тысячи фур скопились на "Верхнем Ларсе"

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
На российско-грузинской границе ожидают выезда в сторону Грузии большие грузовые транспортные средства количеством почти в 1,1 тыс.

Ирбек Томаев, заместитель председателя правительства Республики Северной Осетии-Алании, рассказал о нынешней транспортной ситуации на КПП "Верхний Ларс".

1090 единиц большегрузного автотранспорта ждут очереди на пересечение границы на Военно-Грузинской дороге, сообщает зампред республики. Ситуация привела к нахождению на специализированных автостоянках 940 фур.

В течение последней недели, согласно уточняющему комментарию чиновника, совокупный трафик через КПП составил 15 тыс транспортных средств, которые перевезли почти 40 тысяч человек с обеих сторон.

КПП "Верхний Ларс" является единственным сухопутным коридором, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.