Росгранстрой рассказал о порядке реконструкции МАПП "Тагиркент-Казмаляр"

"Вестник Кавказа" выяснил в ФГКУ Росгранстрой, каков план работ по строительству и запуску новой инфраструктуры на пункте пропуска "Тагиркент-Казмаляр", через который происходит въезд из России в Азербайджан.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Пресс-служба ФГКУ Росгранстрой в ответ на запрос "Вестника Кавказа" изложила детали готовящейся реконструкции пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр" на границе России с Азербайджаном.

В первую очередь в Росгранстрое отметили, что проведение работ по реконструкции МАПП "Тагиркент-Казмаляр" запланировано в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". Сейчас проект реконструкции пункта пропуска ожидает получения положительного заключения от ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Как только положительное заключение будет получено, Росгранстрой начнет строительно-монтажные работы, которые будут разделены согласно проекты на несколько этапов.

На первом этапе будет построена новая инфраструктура в непосредственной близости от действующего пункта пропуска – в Росгранстрое подчеркнули, что в это время работа текущего МАПП "Тагиркент-Казмаляр" будет продолжаться в штатном режиме.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию новых зданий, строений и полос движения начнется второй этап проекта. В рамках второго этапа будут реконструированы здания и благоустроена территория действующего пункта пропуска.

В пресс-службе Росгранстроя отметили, что запуск в эксплуатацию новых полос движения также будет проводиться поэтапно.

В результате всех мероприятий пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в 12 раз и составит 2 360 транспортных средств в сутки, а количество полос движения – с 6 до 20. Будут созданы комфортные и современные условия для быстрого пересечения государственной границы России и Азербайджана.

О масштабах реконструкции МАПП "Тагиркент-Казмаляр" ранее "Вестнику Кавказа" рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства в Республике Дагестан.