Россия расширит ворота в Азербайджан в 12 раз

В Минтрансе Дагестана "Вестнику Кавказа" рассказали о плановом увеличении пропускной способности российских ворот в Азербайджан – МАПП "Тагиркент-Казмаляр" – до почти 900 тыс машин в год. Пункт пропуска сможет обслуживать в 22 раза больше грузовиков, чем сейчас.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Проект по реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр" на границе России с Азербайджаном подразумевает кардинальное усовершенствование инфраструктуры МАПП для обслуживания на порядок большего числа автомобилей, пересекающих российско-азербайджанский рубеж.

Об этом корреспонденту "Вестника Кавказа" рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан в ответ на запрос о деталях ремонта "Тагиркент-Казмаляр".

В дагестанском ведомстве пояснили, что сейчас МАПП "Тагиркент-Казмаляр" может обслуживать проезд всего 73 тыс автомобилей в год (порядка 200 в сутки), причем грузовой транспорт пропускается лишь в количестве 18,25 тыс машин в год (50 в сутки). Остальные 150 машин в сутки приходится на легковой транспорт и автобусы.

В условиях, когда подавляющая часть транспортного потока через наземную границу России и Азербайджана приходится именно на грузовики (граница временно закрыта для пассажироперевозок) и оба государства активно развивают логистику Международного транспортного коридора "Север-Юг", возникла необходимость в значительном увеличении пропускной способности МАПП "Тагиркент-Казмаляр", в особенности по части грузового транспорта.

Поэтому работы на пропускном пункте рассчитаны на рост пропускной способности в 12 раз – до 861,4 тыс машин в год (около 2360 в сутки). После реализации проекта реконструкции "Тагиркент-Казмаляр" будет обслуживать проезд в 22 раза большего числа грузовиков – 401,4 тыс машин в год (1100 в сутки).

Пропускная способность для легкового транспорта вырастет в 8,6 раза, до 438 тыс в год (1200 в сутки), для автобусов – в 6 раз, до 21,9 тыс в год (60 в сутки). Таким образом, когда российско-азербайджанская граница будет открыта для пассажироперевозок, МАПП "Тагиркент-Казмаляр" будет готов и к приему кратно большего числа легковых автомобилей.

В Минтрансе Дагестана уточнили, что если сейчас для всех видов транспорта на "Тагиркент-Казмаляр" существует 8 полос, то после реконструкции одним только грузовикам будет предоставлено 10 полос, в том числе 2 специальных полосы для негабаритного большегрузного транспорта. Еще 8 полос будет отведено под легковые автомобили, автобусам выделят 2 полосы.

В совокупности ремонтные работы ускорят пересечение российско-азербайджанской границы даже с учетом прогнозируемого роста транспортного потока.

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан пояснила, что контракт на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на МАПП "Тагиркент-Казмаляр" был заключен почти три года назад, 22 ноября 2022 года. С 16 сентября 2024 года начались подготовительные работы. В настоящее время подрядная организация устраняет замечания по проектно-сметной документации, выданные ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Плановый срок завершения реконструкции МАПП "Тагиркент-Казмаляр" в рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" – 30 ноября 2027 года. Ответственная за ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации" организация – ФГКУ Росгранстрой.