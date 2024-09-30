КПП на границе Дагестана с Азербайджаном реконструируют к 2028 году

В Дагестане ведется реконструкция пункта пропуска на границе с Азербайджаном. Завершить работы на КПП планируется до 2028 года.

На границе России и Азербайджана в Дагестане проводится реконструкция пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр", ожидается, что обновленный пункт будет готов к концу 2027 года, рассказал врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Магомед Тагиров.

Стоимость ремонта составит почти 3 млрд рублей, реконструкция поможет нарастить пропускную способность КПП.

"После реконструкции проектная пропускная способность составит 2,4 тыс транспортных средств, в том числе 1,1 тыс грузовых и 1,2 тыс легковых транспортных средств, и 60 автобусов"

– Магомед Тагиров

Также в регионе реализуются и другие инфраструктурные проекты, отметил представитель ведомства на третьем Международном Каспийском цифровом форуме.

Граница между Дагестаном и Азербайджаном по суше составляет 272,4 км. Другие регионы РФ не граничат с Азербайджаном.