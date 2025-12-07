Вестник Кавказа

Землетрясение на 3,3 зафиксировали в Азербайджане

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Азербайджане. Подземные толчки случились в 22.18 вечером вторника.

Вечером 9 декабря в Азербайджане произошло землетрясение, следует из сообщения Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Сейсмическая активность была зарегистрирована на территории Губинского района Азербайджана в 22.18. Магнитуда явления составила 3,3, эпицентр находился в 19 км к северу от станции Губа на глубине 9 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

