Две области Узбекистана потрясло третье за два дня землетрясение

На востоке Узбекистана в Наманганской и Ферганской области страны сегодня произошло уже третье за два дня землетрясение силой до трех баллов, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Жители двух областей на востоке Узбекистана сегодня днем ощутили на себе третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов, сообщает пресс-служба МЧС страны.

"В Наманганской и Ферганской областях в 16:31 (14:31 мск) произошло землетрясение. Толчки составили около двух-трех баллов. Пострадавших нет"

- МЧС Узбекистана

Эпицентр землетрясения находился в Папском районе Наманганской области в 135 км на юго-восток от Ташкента, передает РИА Новости.

Наманганская область становится центром сейсмической активности в стране уже третий раз: накануне в том же месте были дважды зафиксированы подземные толчки: в 2:04 (00:04 мск) и в 18:19 (16:19 мск), их сила также составляла до трех баллов.