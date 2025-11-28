Сочи пережил землетрясение в Лазаревском районе

Сочинцы и гости кубанского города-курорта стали сегодня очевидцами землетрясения в западной части Сочи. Природный катаклизм обошелся без жертв и разрушений.

Сегодня в Сочи ощущались подземные толчки, наиболее сильную тряску почувствовали жители Лазаревского района около 13:00.

По данным сейсмологов, причиной инцидента стало небольшое землетрясение, очаг которого залегал в 10 км под поверхностью Сочи, его средоточие располагалось приблизительно в 8 км к северу от Лазаревского района города.

Специалисты оценили магнитуду землетрясения в 4,1.

По опубликованным в соцсетях видео можно судить, что в домах сочинцев немного шаталась мебель и полы. При этом официальных сведений о разрушениях и раненых в результате инцидента нет.

Напомним, что в прошлом месяце в сочинских горах дважды происходили землетрясения.