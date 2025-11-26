В центре Ирана произошли три землетрясения

В центральной части Ирана сегодня утром зафиксированы три землетрясения. Эпицентр сейсмической активности находился возле Бехабада.
Сейсмическая активность зафиксирована в центральной части Ирана. Подземные толчки отмечены в провинции Йезд возле города Бехабада, информирует Young Journalists Club (YJC).
"Три землетрясения произошли в пятницу утром в Бехабаде, расположенном в 200 км от центра провинции Йезд, в этом районе зафиксированы землетрясения мощностью 4,9 баллов, 5,1 балла и 3,2 баллов"
– YJC
Магнитуда природного явления составила 5,1. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.