В центре Ирана произошли три землетрясения

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центральной части Ирана сегодня утром зафиксированы три землетрясения. Эпицентр сейсмической активности находился возле Бехабада.

Сейсмическая активность зафиксирована в центральной части Ирана. Подземные толчки отмечены в провинции Йезд возле города Бехабада, информирует Young Journalists Club (YJC). 

"Три землетрясения произошли в пятницу утром в Бехабаде, расположенном в 200 км от центра провинции Йезд, в этом районе зафиксированы землетрясения мощностью 4,9 баллов, 5,1 балла и 3,2 баллов"

– YJC

Магнитуда природного явления составила 5,1. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

