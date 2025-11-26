Вестник Кавказа

Иран наращивает частные инвестиции в нефтехимическую промышленность

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран собирается привлекать частный капитал и наращивать производственную мощь нефтехимической промышленности, заявил представитель Национальной нефтехимической компании.

Дочерняя компания Министерства нефти Ирана (ННК) намерена активно привлекать активы частного капитал в национальный нефтехимический сектор.

Об этом заявил исполнительный директор Национальной нефтехимической компании Хасан Аббасзаде во время торжественного открытия двух нефтехимических производств в Бушере.

По словам представителя нефтепромышленной отрасли государства, доля частного капитала в иранской нефтехимии составляет 15% от совокупного объема инвестиций в $92 млрд, то есть сторонние вложения в национальную добычу составили $13,8 млрд. Основные усилия в будущем, согласно заявлениям Аббасзаде, будут направлены на стимулирование инвестиционной привлекательности отрасли для частного бизнеса.

Необходимо добавить, реализация двух введенных в эксплуатацию нефтехимических предприятия на территории провинции Бушер была осуществлена с непосредственным участием негосударственных капиталовложений, сумма которых оценивается в $88 млн.

К имеющимся 72 нефтехимическим предприятиям (с производственным потенциалом в 96 млн т/год) в ближайшие три года прибавятся еще 61 промышленный объект (с производственным потенциалом в 35 млн т/год).  Более долгосрочный десятилетний план иранского правительства заключается в увеличении объема производства до 186 млн т.

