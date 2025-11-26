Трамп дал высокую оценку удару США по Ирану

Дональд Трамп вновь прокомментировал атаку иранских ядерных объектов, выполненную Штатами в июне. Он считает, что она прошла безукоризненно.
Американский президент Дональд Трамп, обращаясь к военнослужающим по случаю Дня благодарения, упомянул удар США по ядерных объектам Ирана, проведенную 22 июня.
"Это была безукоризненная миссия"
– Дональд Трамп
Атака была совершена в рамках обострения конфликта между Израилем и Ираном, после начала израильской военной операции против ИРИ 13 июня. Целью стали три ядерных объекта. После ударов Трамп заявлял, что иранская ядерная программа отброшена назад и угроза создания страной ядерного оружия миновала.