США и Израиль не достигли целей в войне с Ираном – Хаменеи

Конфликт Израиля и Ирана, к которому в дальнейшем присоединились США, обострился минувшим летом. В Исламской Республике отметили, что израильтяне и американцы сотворили зло, но получили сдачи.

Соединенные Штаты и Израиль не смогли добиться своих целей в ходе летнего конфликта с Ираном, в хоте которого были атакованы ядерные объекты Исламской Республики. Такое мнение выразил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи.

"Мы победили в 12-дневной войне как Израиль, так и США. Они пришли, сотворили зло, получили сдачи и в итоге ушли с пустыми руками, не достигнув ни одной из своих целей"

– Али Хаменеи

От также отметил, что информация о передаче Ираном послания США – это абсолютная ложь

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля атаковали ядерные и военные объекты в Иране. Ответ Исламской Республики последовал в течение 24 часов. Примерно через неделю удары по ядерным объектам ИРИ нанесли уже США. Спустя несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.