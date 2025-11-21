Глава МИД Ирана рассказал о контактах с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи дал большое интервью французскому телеканалу France 24, в котором вновь заявил о том, что у США пока нет приверженности к реальному диалогу по иранской ядерной программе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал интервью французскому телеканалу France 24, в котором заявил, что все переговоры с США по иранской ядерной программе на данный момент отложены ввиду отсутствия каких-либо перспектив реального диалога.

"Вашингтон не продемонстрировал никаких предпосылок, необходимых для воли к реальным и честным переговорам"

- Аббас Аракчи

В то же время Иран сохраняет каналы связи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, и различные посредники продолжают обмениваться по ним сообщениями, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Также в ходе беседы глава иранского внешнеполитического ведомства затронул тему инспекций ядерных объектов Ирана, заявив, что инспекции невоенных объектов, не подвергшихся недавним атакам, продолжаются без каких-либо проблем.

Для того, чтобы проинспектировать те из них, которые пострадали в ходе 12-дневной войны, необходима новая система оценки поврежденных объектов, и она "должна быть согласована с Агентством (МАГАТЭ – ред.)".