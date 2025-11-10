Вестник Кавказа

Аракчи рассказал, к какой сделке с США готов Иран

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Тегеран не против заключения сделки с США по своей ядерной программе, однако, обратил внимание глава МИД ИРИ, она должна отвечать ряду разумных требований.

Сделка с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана вполне реальна, но она не должна быть односторонней, сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

По словам дипломата, Иран готов вести переговорам, но не готов к тому, чтобы ему навязывали чужую волю.

"Мы на самом деле открыты к сделке, но к честной и сбалансированной, а не односторонней"

– Аббас Аракчи

Министр уточнил, что в этом и заключается сложность ситуации.

Глава МИД ИРИ также напомнил, что перед июньской 12-дневной войной состоялись пять раундов ирано-американских переговоров, делегацию Вашингтона на которых возглавил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Тогда, по словам Аракчи, стороны уже приблизились к заключению сделки, им почти удалось достичь "хорошего компромисса". В чем именно заключалась его суть, министр разъяснять не стал, отметив, что, возможно сделает это позже.

Он констатировал, что вспыхнувшая далее война Израиля при поддержке США поставила крест на переговорах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
380 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.