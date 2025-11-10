Аракчи рассказал, к какой сделке с США готов Иран

Тегеран не против заключения сделки с США по своей ядерной программе, однако, обратил внимание глава МИД ИРИ, она должна отвечать ряду разумных требований.

Сделка с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана вполне реальна, но она не должна быть односторонней, сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

По словам дипломата, Иран готов вести переговорам, но не готов к тому, чтобы ему навязывали чужую волю.

"Мы на самом деле открыты к сделке, но к честной и сбалансированной, а не односторонней"

– Аббас Аракчи

Министр уточнил, что в этом и заключается сложность ситуации.

Глава МИД ИРИ также напомнил, что перед июньской 12-дневной войной состоялись пять раундов ирано-американских переговоров, делегацию Вашингтона на которых возглавил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Тогда, по словам Аракчи, стороны уже приблизились к заключению сделки, им почти удалось достичь "хорошего компромисса". В чем именно заключалась его суть, министр разъяснять не стал, отметив, что, возможно сделает это позже.

Он констатировал, что вспыхнувшая далее война Израиля при поддержке США поставила крест на переговорах.