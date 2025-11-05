Аракчи: странам Запада придется признать Иран центром ядерной индустрии

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи посетил Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), где ознакомился с последними достижениями иранской атомной промышленности.
После осмотра ОАЭИ глава иранского внешнеполитического ведомства провел совещание с руководителями организации, в котором принял участие заместитель президента Ирана, глава ОАЭИ Мохаммад Эслами, зачитавший доклад о текущем состоянии, программах и научно-технических достижениях отрасли, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
"Сегодня ядерная промышленность Ирана стала мощной и многоотраслевой системой, и, на мой взгляд, у западных стран в конечном итоге не останется иного выбора, кроме как признать Иран научным и технологическим центром в сфере мирной атомной энергетики"
- Аббас Арагчи
Глава иранской дипломатии отметил успехи иранских атомщиков, подчеркнув: ядерная промышленность страны превратилась в одну из ведущих отраслей, стремительно развивающихся в различных направлениях, а достижения иранских ученых – яркий пример успешного развития на основе собственных знаний и ресурсов.