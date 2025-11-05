Аракчи: странам Запада придется признать Иран центром ядерной индустрии

Научные изыскания ИРИ в области ядерных технологий настолько далеко шагнули вперед, что оспаривать его лидерство в этой отрасли просто бессмысленно, заявил глава МИД Ирана после посещения Организации по атомной энергии страны.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи посетил Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), где ознакомился с последними достижениями иранской атомной промышленности.

После осмотра ОАЭИ глава иранского внешнеполитического ведомства провел совещание с руководителями организации, в котором принял участие заместитель президента Ирана, глава ОАЭИ Мохаммад Эслами, зачитавший доклад о текущем состоянии, программах и научно-технических достижениях отрасли, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Сегодня ядерная промышленность Ирана стала мощной и многоотраслевой системой, и, на мой взгляд, у западных стран в конечном итоге не останется иного выбора, кроме как признать Иран научным и технологическим центром в сфере мирной атомной энергетики"

- Аббас Арагчи

Глава иранской дипломатии отметил успехи иранских атомщиков, подчеркнув: ядерная промышленность страны превратилась в одну из ведущих отраслей, стремительно развивающихся в различных направлениях, а достижения иранских ученых – яркий пример успешного развития на основе собственных знаний и ресурсов.