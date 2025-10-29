Иран сохранил запасы обогащенного урана – МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ заявил, что удары США по ядерным объектам в Иране нанести ущерб инфраструктуре, однако, вероятно, почти весь обогащенный уран сохранился.

Обогащенный в Иране уран никуда не делся, почти все запасы сохранились после авиаударов Израиля и США, такое мнение выразил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с Financial Times.

"Ущерб был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь, уран, обогащенный до 60, а также до 20, 5 и 2 процентов, все еще там"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ отметил, что беспокойство вызывает факт "самого существования" урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному.

Напомним. удары по иранским ядерным объектам были выполнены Израилем и США в июне. В сентябре в МИД ИРИ сообщали, что все обогащенные материалы остаются под завалами. На прошлой неделе в ведомстве отметили, что Иран мог бы получить ядерное оружие всего за две недели, но не станет его создавать из-за запрещающей фетвы верховного лидера страны.

Что будет делать Иран с обогащенным ураном?

Сохранение Тегераном 400 кг обогащенного до 60% урана, запасы которого в июне побудили Израиль атаковать иранские ядерные объекты, остаются центральной проблемой ядерной программы ИРИ. О том, каковы планы иранских властей на эти запасы, "Вестник Кавказа" поговорил со старшим научным сотрудником Института Востоковедения РАН Владимиром Сажиным.

"По последним данным МАГАТЭ за май-июнь этого года, в Иране накоплено значительное количество обогащенного урана. Причем 60%-ного урана порядка 440 кг, в то время как низкообогащенного – свыше 8 т. После ударов американцев и израильтян по ядерным объектам Ирана создалась неопределенная ситуация: куда делись эти 400 кг, из которых можно сравнительно быстро получить оружейный уран для атомной бомбы? И МАГАТЭ, и международное сообщество в целом взволнованы судьбой этих запасов урана", - прежде всего сказал он.

"В принципе, в физическом плане с этими запасами ничего случиться не могло, они, как и говорит Гросси, уцелели. И это беспокоит МАГАТЭ, поскольку речь идет о действительно серьезном количестве 60%-ного урана. В то же время, как заявило руководство Ирана, этот обогащенный уран остался глубоко под завалами подземных ядерных объектов. Министр иностранных дел Ирана Аракчи ранее утверждал, что Иран пока не собирается извлекать эти 440 кг – то есть они существуют, но иранские власти не имеют к ним физического доступа и не планируют до них добираться", - обратил внимание Владимир Сажин.

Востоковед подчеркнул, что в Иране нет консенсуса, что делать с этими запасами урана и уместно ли обменять их уничтожение на снятие западных санкций. "В Иране политическая элита по этому вопросу расколота, можно сказать, на три части. Самые радикальные представители считают, что никаких переговоров с Западом, тем более с США, быть не может, надо восстанавливать разрушенные объекты и делать атомную бомбу. Либералы считают, что надо вести переговоры с США и идти на американские требования ради снятия санкций и спасения Исламской Республики от экономического краха. Умеренные говорят, что вести переговоры надо, но на основе интересов Ирана. Какое направление победит, сказать трудно", - отметил он.

Тем не менее, объективно Ирану выгодна сделка по ограничению ядерной программы в обмен на снятие международных и западных санкций, частью которой может стать ликвидация запасов 60%-ного урана. "Дело в том, что у Ирана и экономическое положение крайне сложное, и накопились экологические проблемы. Питьевой воды в Тегеране осталось на две недели, все источники исчерпаны, в стране пересохли десятки озер, включая крупнейшее озеро Урмия на севере. Не хватает электричества. Инфляция ведет к ухудшению жизни населения, что создает взрывоопасную массу, способную привести к цепной реакции социального взрыва. Поэтому, исходя из интересов сохранения Исламской Республики как государства, руководству нужно идти на все для снятия санкций", - указал Владимир Сажин.

"Если иранцы смогут договориться, прежде всего с американцами, то будут сняты и международные, и односторонние санкции, что создаст возможности для оказания Ирану помощи в электроснабжении и обеспечении водой. Вопрос выживания Исламской Республики очень сложный, сейчас все концентрируется и сходится на санкциях, а они могут быть сняты только после решения иранской ядерной проблемы. Как можно понять, при нынешней администрации США требуют очень жестких решений по отношению к Ирану и его ядерной программе, и здесь пока неясно, на что готовы пойти в Тегеране", - заключил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.