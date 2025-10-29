В МАГАТЭ заявили об отсутствии темпов роста обогащения урана в Иране

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии ускорения обогащения урана в ИРИ, однако потенциально опасные ядерные материалы по-прежнему находятся в стране.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что Иран продолжает обогащать уран, однако нет признаков того, что этот процесс ускорился. По словам Гросси, обогащенный ранее уран все еще находится на территории ИРИ.

"Однако обогащенный до 60% уран все еще в Иране. Это один из вопросов, что мы обсуждаем, потому что нам нужно вернуться назад и убедиться, что ядерные материалы в стране не используются для других нужд. Это очень очень важно"

– Рафаэль Гросси

Гросси также рассказал, что специалисты агентства зафиксировали возросшую активность на объектах хранения ядерных материалов. По словам главы МАГАТЭ, запасов ядерных материалов в ИРИ хватит на 10 ядерных бомб.