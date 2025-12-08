Верхний Ларс вновь закрылся для грузовиков

Ограничение на проезд фур по Военно-грузинской дороге в направлении границы и КПП Верхний Ларс вновь ввели в Северной Осетии. Оно будет действовать до особого распоряжения.

В Северной Осетии ограничили движение большегрузного транспорта по Военно-грузинской дороге, об этом сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону Владислав Гаглоев.

"В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги Владикавказ — н.п. Ларс"

– Владислав Гаглоев

Запрет на проезд будет действовать до особого распоряжения, уточнил представитель МЧС Северной Осетии.

Аналогичное ограничение действовало с вечера 7 декабря и было снято примерно через 20 часов.