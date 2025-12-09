Армения остается полноправным членом ОДКБ – МИД РФ

Мария Захарова подтвердила, что Армения по-прежнему является полноправным членом ОДКБ, препятствий для работы в рамках организации нет.

Республика Армения – полноправный участник Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Армения остается полноправным членом ОДКБ, который сохраняет за собой все соответствующие права и обязательства. Препятствий для возобновления активной, нормальной, полноценной работы партнеров в организации абсолютно нет никаких"

– Мария Захарова

Также она прокомментировала заявления армянского руководства о заморозке участия страны в ОДКБ. По словам представителя МИД РФ, эти заявления исключительно "словесная эквилибристика", так как заморозка участия не предусмотрена в нормативно-правовой базе ОДКБ.

"В соответствии с уставом ОДКБ, любое государство, которое входит в ее состав, вправе выйти из организации в установленном порядке"

– Мария Захарова

Если стран-участник не исполняет обязательств в рамках объединения, могут быть приняты меры, отметила представитель министерства.

"В частности при задолженности перед бюджетом ОДКБ в течение двух лет, в его отношении могут быть применены приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках ОДКБ, а также лишение права голоса в органах организации до полного погашения задолженности"

– Мария Захарова