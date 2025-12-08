Единый номер экстренных служб появится в Армении

МВД Армении представило проект внедрения единого номера для вызова экстренных служб – им станет 112, такой номер используется в России и в странах ЕС.

Вызвать любую экстренную службу скоро можно будет по единому номеру в Армении, проект соответствующих изменений представил на заседании правительства замглавы МВД Армении Армен Мкртчян.

По его словам, таким образом в МВД объединят как полицейские центры оперативного реагирования, так и спасательную службу.

В результате повысится скорость приема звонков и передачи их по назначению, так как сейчас люди, попавшие в экстренную ситуацию, не всегда могут сразу сориентироваться и позвонить в нужную службу. После внедрения изменений по номеру 112 можно будет позвонить и в пожарную службу, и в полицию, и в скорую.

Одновременно останутся в силе и существующие на данный момент номера – 1-01, 1-02, 1-03, а также 911: звонки на них будут переадресовываться на 112.

В результате, добавил Мкртчян, МВД намерено уменьшить среднюю длительность вызова с 18 до 10 секунд, среднее время реагирования сократится с 23 до 10 минут.