Совет ЕЭК одобрил участие Армении в строительстве поездов в России

Армянская компания "Металстрой" в сотрудничестве с белорусским "Рухсервомотором" и российским НПО "Вояж" запустит на территории России завод по производству высокоскоростных поездов и их компонентов.

В России на средства бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вскоре будут реализованы два новых проекта в рамках механизма финансирования промышленной кооперации, это решение уже одобрил совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает официальный сайт организации.

Один из них будет реализован российской компанией "Бештау Электроникс" из ставропольских Ессентуков совместно с ООО "Неро Электроникс" из Беларуси и киргизского ООО "Кыргызэлектроника", он направлен на производство системных блоков персональных компьютеров.

Во втором проекте примет участие ООО "Металстрой" из Армении, которое в кооперации с белорусским ООО "Рухсервомотор" и российским НПО "Вояж" запустит в России высокотехнологичное производство компонентов для железнодорожного транспорта, в том числе - высокоскоростные поезда.

Оба проекта прошли контроль на соответствие необходимым критериям, определяемым Положением об отборе кооперационных проектов, говорится в сообщении.