Страны ЕАЭС будут активнее развивать транспортный каркас содружества

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев выступил на ежегодном международном форуме "Интеграция" в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"В условиях трансформации глобальной системы регулирования и роста турбулентности транспорт остается фактором обеспечения стабильной связи между производством и потреблением. Такая транспортная связанность в ЕАЭС становится определенным конкурентным преимуществом наших стран"
- Арзыбек Кожошев
В нынешних условиях транспортно-логистическая инфраструктура уже играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития стран ЕАЭС, отметил министр, передает Sputnik Узбекистан.
При этом уже сформирован интеграционный базис для развития: страны Союза активно ведут автомобильные перевозки, действует унифицированный тариф на железнодорожные перевозки, а транспортный контроль выведен на внешний контур ЕАЭС.
Сегодня протяженность транспортных коридоров стран ЕАЭС - почти 14 тыс км железных и 15 тысяч км автомобильных дорог, обеспечивающих страны Союза с Европой, Китаем, Ираном и другими ключевыми партнерами.
Это – новые возможности для прогресса, роста качества условий для международной торговли и соответствия условия устойчивого развития ООН, - добавил министр.