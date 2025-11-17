Страны ЕАЭС будут активнее развивать транспортный каркас содружества

Страны Евроазиатского экономического союза продолжат активно развивать международный транспортный коридор "Север – Юг" - основу для устойчивого развития стран союза, что показали итоги минувшего 2024 года.

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев выступил на ежегодном международном форуме "Интеграция" в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"В условиях трансформации глобальной системы регулирования и роста турбулентности транспорт остается фактором обеспечения стабильной связи между производством и потреблением. Такая транспортная связанность в ЕАЭС становится определенным конкурентным преимуществом наших стран"

- Арзыбек Кожошев

В нынешних условиях транспортно-логистическая инфраструктура уже играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития стран ЕАЭС, отметил министр, передает Sputnik Узбекистан.

При этом уже сформирован интеграционный базис для развития: страны Союза активно ведут автомобильные перевозки, действует унифицированный тариф на железнодорожные перевозки, а транспортный контроль выведен на внешний контур ЕАЭС.

Сегодня протяженность транспортных коридоров стран ЕАЭС - почти 14 тыс км железных и 15 тысяч км автомобильных дорог, обеспечивающих страны Союза с Европой, Китаем, Ираном и другими ключевыми партнерами.

Это – новые возможности для прогресса, роста качества условий для международной торговли и соответствия условия устойчивого развития ООН, - добавил министр.