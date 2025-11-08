Страны ЕАЭС будут строить собственную современную дорожную технику

Государства-члены Евразийского экономического союза определили основные направления сотрудничества в строительно-дорожном машиностроении, обсудив планы создания современной дорожной техники с альтернативными источниками энергии.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на своем заседании определила направления дальнейшего развития сотрудничества в сфере строительно-дорожного машиностроения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе комиссии.

"Предусматривается производство строительно-дорожной техники с применением альтернативных источников энергии, а также повышение качества производимых в государствах Союза узлов и комплектующих для нее"

- пресс-служба ЕЭК

В качестве основного топлива для дорожных машин рассматривается их оснащение водородными, электрическими и газовыми двигателями, а также дальнейшее развитие инжиниринга в совершенствовании ее функционала, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Это позволит не только систематизировать развитие этой сферы на базе кооперационной составляющей, но и унифицировать дорожную технику и обеспечить ее экологичность для окружающей среды и населения.