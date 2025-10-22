Вестник Кавказа

В Астане заработала штаб-квартира фонда стабилизации и развития ЕАЭС

© Фото: министерство финансов Казахстана
В столице Казахстана Астане сегодня открылась штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития, в торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Алексей Оверчук и вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

В столице Казахстана Астане сегодня заработала штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщила пресс-служба правительства России.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, вице-премьер, министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, управляющий директор ЕФСР Андрей Широков и делегации государств - учредителей фонда.

"Много лет ЕФСР работал в составе Евразийского банка развития, завоевал репутацию профессионального международного финансового института, работающего в области поддержки бюджетов и бюджетной стабилизации. Фонд ведет большую инвестиционную работу в энергетике и транспортно-логистической сфере"

- Алексей Оверчук

Фонд уже выступает серьезным центром технического содействия и макроэкономической экспертизы, его аналитические продукты востребованы и пользуются авторитетом в мировом сообществе институтов развития. Теперь он сможет успешно реализовывать эти задачи совместно с другими финансовыми институтами, что крайне важно для стабильного и созидательного развития региона Большой Евразии, отметили в правительстве РФ.

Символическую ленточку офиса ЕФСР перерезали его управляющий директор Андрей Широков и министр финансов Казахстана Мади Такиев, официально дав старт работе новой штаб-квартиры.

