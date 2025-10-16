ЕЭК вводит новые преимущества для граждан стран ЕАЭС

В ЕЭК заявили о разработке новых преференций для граждан, проживающих в странах Евразийского экономического союза.

Представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) анонсировали введение расширенных предпочтений для граждан стран ЕАЭС. В рамках пресс-конференции было заявлено о дальнейшем включении порядка 117 секторов в единый рынок услуг всего евразийского пространства.

Сейчас в этот формат уже включено 142 сектора, что составляет 30% по классификатору основной продукции (классификатор ООН CPC). В частности, это торговля (и оптовая, и розничная), услуги в области строительства и часть услуг в сельском хозяйстве.

Директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Алтынай Омурбекова выступила с заявлением о введении преференций в качестве взаимного признания квалификации работников из стран ЕАЭС.