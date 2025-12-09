Торговля между Казахстаном и Ираном выросла более чем на 40%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили совместные проекты и партнерские отношения между двумя странами. Особо был отмечечен рост товарооборота между Казахстаном и Ираном на 40%.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Астане и отметил высокие темпы товарооборота, выросшего за год на 40%, сообщили в пресс-службе Акорды.

На встрече казахстанская и иранская стороны отметили особую историческую, культурную и религиозную связь между народами.

"Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне. Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи"

– Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что в текущем году товарооборот Казахстана и Ирана вырос на 40% по сравнению с 2024 годом.

Пезешкиан также подчеркнул, что Тегеран заинтересован в плотном сотрудничестве с Астаной, в политической, экономический и культурной сферах. Одним из важных аспектов партнерства, по его мнению, является безопасность.