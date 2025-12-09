Россияне выбирают Крым и Кавказ для долгого отдыха в декабре

Названы российские курорты, на которых туристы в декабре отдыхают дольше всего. Лидерами рейтинга стали города Крыма и Кавминвод.

Самые востребованные россиянами курорты страны для длительного отдыха в последний месяц года назвали аналитики сервиса бронирования отелей и квартир "Твил.ру".

На самый продолжительный срок туристы бронируют жилье в декабре в городе Саки в Крыму – 11 ночей. На втором месте оказалась крымская Николаевка – 9 ночей, на третьем курорт Железноводск в Ставропольском крае – 7 ночей.

Также в декабре туристы выбирают отдых в Кисловодске (Ставропольский край) и Махачкале (Дагестан).