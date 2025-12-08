Вестник Кавказа

Трамп о Крыме: там лучший климат, лучшее все

Трамп о Крыме: там лучший климат, лучшее все
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Крым был сердцем", – заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

Президент США Дональд Трамп восхитился красотами Крыма в интервью главе вашингтонского информационного бюро Politico Даше Бернс.

47-й президент Соединенных Штатов оценил полуостров с точки зрения эстетики и экономического потенциала развития региона, напомнив интервьюеру о своем прошлом в недвижимости.

"Каждый раз, глядя на карту, я думаю: "Насколько же этот Крым красивый. Вау". Он омывается океаном с четырех сторон (…) у него огромный потенциал"

– Дональд Трамп

Также американский президент назвал полуостром Крым "сердцем региона".

"Там лучший климат, лучшее все"

– Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что не Джо Байден, а Барак Обама заставил украинскую сторону "отдать" территории.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
955 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.