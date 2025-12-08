Трамп о Крыме: там лучший климат, лучшее все

"Крым был сердцем", – заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.
Президент США Дональд Трамп восхитился красотами Крыма в интервью главе вашингтонского информационного бюро Politico Даше Бернс.
47-й президент Соединенных Штатов оценил полуостров с точки зрения эстетики и экономического потенциала развития региона, напомнив интервьюеру о своем прошлом в недвижимости.
"Каждый раз, глядя на карту, я думаю: "Насколько же этот Крым красивый. Вау". Он омывается океаном с четырех сторон (…) у него огромный потенциал"
– Дональд Трамп
Также американский президент назвал полуостром Крым "сердцем региона".
"Там лучший климат, лучшее все"
– Дональд Трамп
Трамп подчеркнул, что не Джо Байден, а Барак Обама заставил украинскую сторону "отдать" территории.