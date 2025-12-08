Минфин США продлил лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Профильная структура американского министерства финансов продлила срок действия лицензии, разрешающей продажу зарубежных активов российского "ЛУКОЙЛа".

Вашингтон увеличил срок действия лицензии, в рамках которой может быть осуществлена продажа зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", документ опубликован на сайте Минфина США.

Он был принят Управлением по контролю за зарубежными активами американского финансового ведомства (OFAC). Теперь лицензия останется в силе до 17 января следующего года.

В рамках лицензии возможны проведение переговоров, а также вступление в условные соглашения с российской компанией, цель которых – продажа Lukoil International GmbH, или сокращенно LIG, которая владеет иностранными активами "ЛУКОЙЛа", или любой контролируемой им компании.

Кроме того, как следует из лицензии, до 17 января можно также заниматься свертыванием операций с LIG.

Разрешенные документом OFAC операции до 17 января можно осуществлять с помощью всех заблокированных на данный момент счетов зарубежных организаций "ЛУКОЙЛа".

Напомним, что "ЛУКОЙЛ" попал под антироссийские санкции США 22 октября.