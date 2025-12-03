Военные КСИР погибли от рук террористов на юго-востоке Ирана

Операция против террористов вылилась в гибель нескольких военных КСИР в иранской провинции Систан и Белуджистан. ЧП случилось в районе границы.

Несколько военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции погибли во время антитеррористической операции в юго-восточной части Ирана, пишет агентство Sepah News.

По его данным, были убиты трое военных, относящихся к спецподразделению "Аль-Кудс" КСИР. Столкновение случилось между населенными пунктами Лар и Захедан, расположенными в провинции Систан и Белуджистан.

Бойцы КСИР выполняли задачу по обеспечению безопасности госграницы. В какой-то момент произошла стычка с террористами. В результате нее погибли трое военнослужащих.

Напомним, что провинция Систан и Белуджистан считается одним из самых сложных районов Ирана, в том числе из-за повышенной активности преступных и террористических группировок.