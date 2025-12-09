Голливуд увидел историю азербайджанского нефтяного магната

Фильм-номинант на премию Оскар от Азербайджана показали в сердце американской киноиндустрии. Деятели кино из Голливуда познакомились с фильмом "Тагиев: Нефть" в рамках международной фестивальной кампании картины.

Бакинский медиацентр представил в Голливуде новый художественный фильм "Тагиев: Нефть", сообщили в пресс-службе медиацентра.

Картина была представлена профессионалам киноиндустрии в знаменитой исторической резиденции голливудских холмов Ross House, которая известна как закрытая площадка для профессиональных и деловых мероприятий в сфере кино.

Специальный показ собрал аудиторию более чем в 100 человек, после чего зрители смогли лично пообщаться с режиссером Зауром Гасымлы в ходе сессии вопросов и ответов. Мероприятие стало важной вехой в международной фестивальной кампании фильма, способствуя интеграции азербайджанского кинематографа в глобальный культурный контекст.

Напомним, что картина является официальным номинантом от Азербайджана на 98-ю церемонию вручения премии Оскар в номинации "Лучший международный художественный фильм".