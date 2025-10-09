Работа над подготовкой российско-арабского саммита продолжается – МИД РФ

Москва, по словам замглавы МИД Сергея Вершинина, продолжает вести подготовку к проведению российско-арабского саммита.

В ответ на вопрос о том, установлена ли новая дата проведения события, дипломат заявил, что соответствующая работа ведется.

Он напомнил, что саммит был отложен по согласованию с Лигой арабских государств.

"Отложен – это не значит, что его не будет. Он, естественно, будет"

– Сергей Вершинин

Замминистра уточнил, что проведение саммита требует серьезной подготовительной работы, так как для его организации понадобится согласовать графики глав государств, чтобы саммит "стал очень хорошим событием". Вершинин напомнил, что мероприятие будет первым в истории.

Напомним, что российско-арабский саммит должен был состояться в начале октября. Но, по договоренности с лидерами арабских стран, на фоне реализации мирных инициатив США на Ближнем Востоке, мероприятие перенесли. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что российская сторона не собирается откладывать событие "в долгий ящик".