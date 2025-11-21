В Москву на межправсовет ЕАЭС прибудет премьер Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана посетит Россию, где состоится заседание Евразийского межправительственного совета.
В российскую столицу завтра прибудет премьер-министр, глава администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики.
Рабочий визит будет проходить 11-12 декабря, уточнили в кабмине.
"В ходе рабочего визита председатель кабинета министров примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в международной конференции по сотрудничеству в сфере науки и технологий"
– пресс-служба
Заседание Евразийского межправсовета состоится 11 декабря в Москве.
Предыдущее заседание проходило в Минске в конце сентября.
Напомним, в состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан. В этом году председателем является Беларусь.