Армяно-американскую компанию создадут для реализации "Маршрута Трампа"

Ереван и Вашингтон создадут компанию "TRIPP Company" для развития "Маршрута Трампа". Предприятие будет прокладывать дороги, трубопроводы и кабельные линии.

Глава правительства Армении Никол Пашинян рассказал, что в рамках реализации проекта "Маршрут Трампа" будет создана совместная армяно-американская компания "TRIPP Company". Предприятие будет заниматься развитием транспортной и энергетической инфраструктуры.

"В Армении будет зарегистрировано армянско-американское совместное предприятие "TRIPP Company", которое получит право на развитие необходимой инфраструктуры для железнодорожных, автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также оптоволоконных кабелей"

– Никол Пашинян

Как отметил армянский политик, работы по реализации "Маршрута Трампа" стартуют в следующем году. Пашинян также подчеркнул важность проекта в контексте функционирования Срединного коридора. По словам армянского премьера, транспортная артерия свяжет Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию.

Напомним, что правовые основания для реализации проекта были заложены в ходе визита Пашиняна в Вашингтон в августе. Ереван на 99 лет предоставил США права на развитие транспортного маршрута между Нахчываном и основной частью территории Азербайджана. Проект получил название "Маршрут Трампа".