Ереван и Аликанте свяжут прямые рейсы в 2026 году

Армянский перевозчик FlyOne Armenia через полгода запустит прямые рейсы между Ереваном и Аликанте. Полеты в Испанию стартуют в июне.

Авиакомпания FlyOne Armenia добавит в маршрутную сеть новое направление – самолеты будут летать между Ереваном и Аликанте.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что первый рейс состоится в начале лета 2026 года, 4 июня. Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Город Аликанте находится на побережье Коста-Бланка и входит в число популярных курортных городов на юге Испании.