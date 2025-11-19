Казахстан может восстановить прямое авиасообщение с Арменией

Власти Казахстана рассматривают возможность возобновления прямых авиарейсов с Арменией, однако это возможно только в случае предоставления армянской стороной субсидий.

Прямые авиарейсы могут начать выполнять казахстанские авиакомпании в Армению, однако для этого должно быть выполнено важное условие, рассказал министр нацэкономики Казахстана Серик Жумангарин.

Он отметил, что восстановление прямого авиасообщения – это очень важный вопрос, и напомнил, что ранее такие рейсы уже совершались, но сейчас они временно приостановлены.

"Дело в том, что обслуживание в ереванском аэропорту очень дорогое"

– Серик Жумангарин

По словам министра, оно обходится в $65 на человека, тонна авиакеросина стоит $1248. Чиновник подчеркнул, что при таких расценках необходимы субсидии, этот вопрос обсуждается.

“На этих условиях у нас и SCAT, и FlyArystan готовы открыть рейсы”

– Серик Жумангарин