Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на ЧМ в Дубае
Субхан Мамедов завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу в Дубае. Это первая медаль высшего достоинства для сборной АР на турнире.

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов, выступающий в весовой категории до 47 кг, завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу, прошедшего в Дубае, ОАЭ. 

В финальном поединке Мамедов оказался сильнее россиянина Эдмонда Худояна. В составе сборной Азербайджана на турнире выступали 11 спортсменов, двое из них принесли в копилку наград команды бронзовые медали – это Альфонсо Домингес и Магомед Абдуллаев. 

Отметим, что турнир в Дубае проводится под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

