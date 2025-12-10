Эрдоган заявил о готовности Турции поддержать мирные инициативы по урегулированию на Украине

Анкара готова поддержать дипломатические инициативы по мирному урегулированию на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на форуме в Ашхабаде.

По словам турецкого лидера, Анкара искренне надеется на урегулирование конфликта.

"Мы готовы оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира, в первую очередь в рамках стамбульского процесса"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня проведет встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Туркменистана. Российский лидер прилетел в Ашхабад сегодня ночью.