Вестник Кавказа

Эрдоган заявил о готовности Турции поддержать мирные инициативы по урегулированию на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Анкара готова поддержать дипломатические инициативы по мирному урегулированию на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на форуме в Ашхабаде.

Турция выражает готовность оказать поддержку инициативам по мирному урегулированию ситуации на Украине, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

По словам турецкого лидера, Анкара искренне надеется на урегулирование конфликта.

"Мы готовы оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира, в первую очередь в рамках стамбульского процесса"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня проведет встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Туркменистана. Российский лидер прилетел в Ашхабад сегодня ночью.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.