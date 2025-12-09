Почему президент Финляндии уверен в приближении мира на Украине?

После встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом в Кремле западные и либеральные СМИ обратили внимание на комментарий помощника президента России Юрия Ушакова об отсутствии компромисса с США. Тем не менее, многие на Западе сегодня говорят о прогрессе в украинском урегулировании.

Секретность

В выступлении помощника президента России Юрия Ушакова наиболее важной частью стало указание, что российско-американские переговоры носят секретный характер и стороны договорились не разглашать их итоги. Действительно, дипломатия так устроена, что порой публикация дискуссий может повредить результату. Вот пара исторических примеров.

В 1960-х годах итальянские дипломаты хотели наладить секретный канал связи между США и Северным Вьетнамом для поиска условий переговоров о мире. Ханой был готов, но требовал строгой секретности. Однако Госдепартамент передал информацию в прессу, и вьетнамцы обвинили США в нарушении договоренности, в связи с чем итальянское медиаторство провалилось.

Более свежий пример - из первого президентского срока Дональда Трампа. В 2019 году его администрация провела встречу с представителями "Талибана" и правительством Афганистана для остановки гражданской войны. Но после очередного теракта талибов против американских военных Трамп публично объявил об отмене переговоров. Сам факт раскрытия возможности секретной встречи усилил давление на Трампа со стороны демократов и усложнил возобновление переговоров с талибами.

Если учесть совершенно секретный характер встреч по Украине, можно допустить, что перспективы переговоров все-таки сохраняются. Об этом свидетельствует целый ряд событий, которые произошли на этой неделе.

Уступки Зеленского

9 декабря Зеленский признался, что у Украины нет сил для отвоевания Крыма. Кроме того, он объявил о готовности к энергетическому перемирию с Россией и допустил проведение выборов президента в течение 2-3 месяцев при обеспечении безопасности со стороны США и Европы.

Эти заявления - явный признак прогресса в урегулировании, поскольку уже признанием невозможности воевать с Россией за Крым Зеленский готовит общественное мнение к территориальным уступками и компромиссам, о которых говорил Дональд Трамп. Кстати, этой подготовкой граждан к миру Зеленский начал заниматься сразу после появления 28-пунтного плана США, когда сказал, что Киев теряет либо союзника, либо часть своего суверенитета.

Что касается выборов - то это требование и США, и России. Трамп говорил о необходимости их проведения, но скорее всего для давления на Зеленского и удовлетворения желания России. В МИД РФ перед приездом Уиткоффа в Москву особо подчеркивали, что мирное соглашение не может быть подписано нелегитимным президентом.

Интервью Трампа и критика Зеленского

Одновременно с заявлениями Зеленского вышло большое интервью Трампа изданию Politico. В нем президент США продолжил оказывать давление на Украину. Киев проигрывает в военном противостоянии и ему пора принимать реалии, сказал Трамп. "Им придется начать быть конструктивными, начать принимать некоторые моменты. Так бывает, когда ты проигрываешь", - подчеркнул он.

Трамп обратился к карте и напомнил, что Украина потеряла большие территории за 10 месяцев его президентства, а затем отметил, что Россия имеет значительные преимущества на переговорах благодаря большой территории и военной мощи. Трамп также пожаловался на то, что Зеленский не ознакомился с последним вариантом мирного предложения и напомнил о необходимости провести президентские выборы на Украине.

Лавров хвалит Трампа

Подход Трампа к урегулированию конфликта и в частности его критику Киева в Москве наверняка оценили. Глава МИД России Сергей Лавров прямо похвалил американского президента. Трамп является единственным западным лидером, который "стал проявлять понимание тех причин, которые сделали боевые действия на Украине неизбежными", сказал Лавров на правительственном часе.

Для Кремля важно, чтобы Трамп сдерживал не только Зеленского, но и Европу. Ведь ЕС и Украина пытались добиться размещения миротворцев НАТО на Украине и принятия Украины в НАТО. А Трамп дает понять, что Украины в НАТО не будет и как минимум американские военные не будут присутствовать на украинской земле.

Европейский фактор

МИД РФ и Кремль указывают на негативное влияние Европы на украинское урегулирование, при этом отдельные европейские политики вносят сейчас конструктивные коррективы в дипломатические переменные. Или, как минимум, пытаются это делать.

Разумеется, Европа продолжает оказывать поддержку Украине. На днях Зеленский совершил очередное турне по Старому Свету, посетив Лондон, Брюссель и Рим. На встрече в Великобритании Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер выразили солидарность с украинским лидером. В Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта отметили, что финансирование Украины будет продолжаться, так как цель ЕС – "сильная Украина как на поле боя, так и за столом переговоров". Главным инструментом поддержки Украины в ЕС рассматривают так называемый репарационный кредит. По данным Politico, страны блока планируют выделить 210 млрд евро кредита Украине под замороженные российские активы. 115 млрд евро пойдут на ВПК и оборону, 50 млрд евро - на покрытие бюджета, и 45 млрд евро - на погашение старых долгов от "Большой семерки".

Помимо сильнейших европейских государств Зеленский рассчитывает на Ватикан и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Нынешний папа римский - американец, вице-президент США Джей Ди Вэнс - верующий католик, а Мелони - ближайший союзник Трампа в Западной Европе. Так что, имея тесные связи с Львом XIV и Мелони, Зеленский надеется ослабить давление Трампа. Удастся это сделать или нет - сказать трудно.

Дональд Трамп и сам не прочь поставить Европу на место. В последней версии Стратегии национальной безопасности США есть много неприятных для Евросоюза вещей. В ней говорится, что США нацелены на стратегическую стабильность с Россией и предотвращение конфронтации и эскалации, а Европа должна скорректировать поведение и самостоятельно обеспечивать свою безопасность без помощи США. Как пишут Wall Street Journal и Politico, положения стратегии шокировали и встревожили европейцев.

Возвращаясь к турне Зеленского по Европе, нужно добавить. что помимо поставок оружия и денег, его целью было добиться, чтобы европейцы смягчили условия плана Трампа по мирному урегулированию.

Новые подробности плана

До недавнего времени было трудно сказать, как выглядит актуальный мирный план Трампа. Накануне колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус дал очень оптимистичную оценку, сказав что урегулирование конфликта "похоже, приближается". Со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников, он объявил, что обновленный проект документа включает вступление Украины в ЕС, передачу Запорожской АЭС под контроль США, ограничение ВСУ до 800 тыс штыков, выделение Украине $100 млрд из замороженных активов и "обмен территориями". Какими именно территориями кто с кем будет обмениваться, Игнатиус не уточнил.

Украина и США пока спорят о том, как будут проведены границы. Прогноз выглядит действительно позитивным со слов журналиста, но это лишь результат переговоров, так сказать, коллективного Запада и Украины. США, Европа и Украина могут прийти к какому-то компромиссу, но важно, что скажет Россия. Если Москва отвергнет численность ВСУ в 800 тыс человек или не согласится с американо-европейским видением по Донбассу, то после очередного "нет", озвученного Стивену Уиткоффу, Дональд Трамп будет вынужден опять спорить с Европой и Зеленским либо совсем выходить из переговоров. Последним недавно пригрозил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

Оптимизм Стубба

Что на самом деле согласовывают или уже согласовали Запад с Украиной, еще неизвестно. Зато о прогрессе говорят не только журналисты, но и некоторые политики. Вслед за турецким МИД, который сказал недавно, что мы близки к миру как никогда, такую же оценку дал президент Финляндии Александр Стубб. Его слова действительно важны, потому что он, в отличие от многих европейцев, наравне с Мелони и генсеком НАТО Рютте очень близок к Трампу. Стубб сказал, что "мы довольно близки к соглашению". Финский президент отметил, что часть условий мира Украину не устраивала, и сложнее всего даются дискуссии о гарантиях безопасности.

Стубб практически прав, за тем исключением, что помимо гарантий самая сложная тема - это территории. Трамп вроде бы готов на вывод украинских войск из Донецкой Народной Республики, но Европа и Украина пока сопротивляются.

В любом случае, последние новости говорят об определенном прогрессе в украинском урегулировании. Тактика Трампа в отношении Европы и Украины работает, и Зеленский продолжает идти на уступки. К чему это приведет и сможет ли Трамп добиться мира до Католического рождества, будем наблюдать.